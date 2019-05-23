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فن

مخرج once upon a time in holly wood: طفولتي ألهمتني خلال صناعة الفيلم

الخميس 23/مايو/2019 - 04:14 ص
once upon a time
once upon a time in holly wood
شروق إبراهيم
وصف المخرج الأمريكي "كوينتن تارانتينو"، فيلمه الجديد once upon a time in Hollywood بأنه أكثر عمل مقرب لقلبه؛ لأن طفولته كانت هي مصدر الوحي له خلال إخراجه الفيلم.

وقال "تارانتينو": "هذا الفيلم هو رسالة حب مني لـ لوس أنجلوس حيث كان العصر الذهبي في الماضي لأن تلك المدينة هي التي احببتني في السينما".

ينافس فيلم once upon a time in Hollywood في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72، وتدور أحداث الفيلم حول دي كابريو يجسد شخصية "نيك دالتون" وهو ممثل تليفزيون يقرر الذهاب إلى هوليوود مع بديله "براد بيت" في شخصية "كليف بوث" للبحث عن الشهرة والمجد ليكتشفا وجودهما وسط العديد من الجرائم الخاصة بعائلة مانسون الشهيرة نهاية فترة الستينات.

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