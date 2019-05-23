مسلسل قابيل الحلقة الـ19.. صاحب كافيه يتحرش بأمينة خليل

شهد مسلسل "قابيل" الحلقة الـ19، تطورًا جديدًا في الأحداث حيث غضبت سما التي تلعب دورها الفنانة أمينة خليل من آدم الذي يلعب دوره الفنان محمد فراج، كما تذكرت سما المشاهد الصعبة والمؤلمة في حياتها.





وتتذكر سما حياتها من بينها تعرضها للتحرش اللفظي من صاحب الكافيه الذي تعمل فيه، وقامت بضرب صاحب العمل بمطفأة السجائر في رأسه وهو ما أدي إلي طردها على الفور.



