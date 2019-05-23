الرئيس السيسي يبدأ جولاته بالقارة السمراء غدا الجمعة بزيارة 4 دول.. ورجال أعمال: تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية مع أفريقيا.. ومصر بوابتها لمنتجات أمريكا وأوربا والشرق الأوسط

التصديرى للكيماويات: جولة الرئيس تعكس عمق العلاقات المشتركة مع دول القارة

جمعية المصدرين: زيارته لأفريقيا تعزز استراتيجية الصادرات المصرية لدولها

وتجدر الإشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ غدا، الجمعة 24 مايو، جولة أفريقية موسعة يزور خلالها زامبيا وجنوب أفريقيا وأنجولا والكونغو.





يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا، الجمعة، جولة أفريقية، يزور خلالها كلا من "زامبيا، وجنوب أفريقيا، وأنجولا، والكونغو الديمقراطية"، فى إطار اهتمام مصر بتعزيز التواصل مع دول القارة السمراء ورفع مستوى التعاون بينهما على جميع الأصعدة فى ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.ومن المقرر أن تشهد جولة الرئيس نشاطا مكثفا، حيث يعقد مباحثات على مستوى القمة مع زعماء الدول التى سيزورها، كما يشارك فى مراسم تنصيب الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، وذلك فى الاحتفالية التى تعقد باستاد «لوفتس» فى العاصمة «بريتوريا» تحت شعار «معا نحتفل بالديمقراطية.. التجديد والنمو من أجل أفريقيا أفضل» بمشاركة عدد من رؤساء الدول الأفريقية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورؤساء دول تجمع تنمية الجنوب الأفريقى «ساداك»، ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية، وسكرتير عام الأمم المتحدة.وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول القارة تعكس عمق العلاقات المصرية الأفريقية سواء على الجانب الاقتصادى أو الإقليمي والدولي، خاصة أن مصر تعتبر بوابة أفريقيا لدول أوربا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف أبو المكارم، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الزيارة التى يقوم بها الرئيس تشكل دول أفريقية تربطها علاقات قوية مع مصر مثل جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بينهما تشهد تطورا إيجابيا نتيجة عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، بالإضافة إلى توجه مصر الأفريقي لتغطية احتياجاتها من المنتجات والسلع من الدول الأفريقية، وذلك ليس بحثا عن التكلفة الأقل، ولكن إيمانا بأهمية التعاون بين دول القارة بما يعود بالنفع على شعوبها.ولفت إلى أن المجلس نظم بعثات تجارية للقارة الأفريقية، وكان من بينها إلى كينيا، والتي تعتبر هي الخطوة الأولى في استراتيجية تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية بنسبة نمو لا تقل عن 60% خلال الـ3 سنوات المقبلة، منوها بأنه سيتم تكرار هذه البعثات تباعا لتشمل كافة القطاعات التصديرية الأخرى.من جهته، قال المهندس خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ 4 دول أفريقية هى جنوب أفريقيا، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وأنجولا غدا، الجمعة، تعزز استراتيجية الصادرات المصرية للقارة السمراء وستفتح آفاقا جديدة للمنتجات المصرية فى السوق الأفريقية.وأضاف الميقاتى، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن زيارة الرئيس إلى أفريقيا ستنعكس بشكل إيجابى على زيادة كل من فرص الصادرات المصرية ومعدلات التجارة مع أفريقيا، وستفتح آفاقا جديدة أمام المنتجات المصرية للنفاذ إلى مختلف الأسواق الأفريقية.ولفت إلى وجود خطة تستهدف إنشاء 12 مركزا لوجيستيا لخدمة الصادرات المصرية فى أفريقيا، وتم افتتاح أول مركز لوجيستى فى كينيا خلال شهر فبراير 2019، ونخطط حاليا لإنشاء المركز اللوجسيتى الثانى فى أى من كوت ديفوار أو غانا بحسب ما ستسفر عنه الدراسات التى تقوم بها الجمعية.وأشار الميقاتى إلى الاهتمام بإنشاء عدد من المراكز اللوجيستية فى عدد من الدول يتزامن مع توسيع الجمعية لقاعدة المصدرين المصريين من خلال تأهيل صغار المصدرين، فضلا عن توفير المعلومات السوقية والدعم المالى والفنى للمصدرين المصريين بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجارى والبنوك العاملة فى مجالات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأنشطة التى تخدم استراتيجية مضاعفة الصادرات.ويعقد الرئيس السيسي عددا من القمم الثنائية مع القادة الأفارقة لبحث سبل تعزيز العلاقات وأطر التعاون المشترك ودفعها إلى مسارات وآفاق أوسع وأكثر شمولية في مجالات التعاون كافة.كما يشارك الرئيس في مراسم تنصيب نظيره الجنوب أفريقي «سيريل رامافوزا» التي تجرى في العاصمة الجنوب أفريقية بريتوريا بحضور ١٥ من القادة والزعماء.