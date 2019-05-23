الشيوخ الأمريكي يكشف النقاب عن ميزانية الدفاع لـ 2020

كشفت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس النقاب عن مسودة التشريع الخاص بميزانية الدفاع لعام 2020 والتي بلغ حجمها 750 مليار دولار.



وتتضمن الميزانية السماح للولايات المتحدة بشراء مزيد من طائرات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن وإنهاء الشراكة فعليا مع تركيا في هذا المشروع إذا مضت أنقرة قدما في خطة لشراء نظام دفاعي صاروخي من روسيا.



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلب في مارس 750 مليار دولار للدفاع وهي ميزانية تشمل تخصيص مزيد من الأموال لبناء سفن وشراء طائرات.



وسوف تكشف لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، خلال الأسابيع المقبلة عن نسختها من قانون مخصصات الدفاع الوطني والتي يتعين التوفيق بينها وبين مشروع مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قبل إقرارها في صورة قانون.



ونظرا لأن قانون مخصصات الدفاع الوطني يحدد سياسة وزارة الدفاع فإن هذا التشريع السنوي يمثل أحد التشريعات القليلة التي يقرها الكونجرس كل عام.



ويسمح التشريع لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بشراء 94 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 المعروفة باسم الشبح ورفع اسم تركيا من الشراكة الدولية لبناء الجيل الخامس من هذه المقاتلة.



ويسمح التشريع أيضا بإنشاء وحدة نظامية منفصلة للقوات الفضائية على أن تظل جزءا من سلاح الجو الأمريكي.



ويتضمن التشريع أيضا تعيين مبعوث أمريكي خاص للتعامل مع ملف المقاتلين السابقين بتنظيم داعش وأنصار التنظيم الذين يعيشون الآن في معسكرات احتجاز في سوريا.

