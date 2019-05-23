مدير قصر المنيل: الأمير محمد علي كان عاشقا للفنون والتراث.. وسعى لاقتناء النوادر.. صور

كشف د.ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل أن الأمير محمد علي توفيق صاحب القصر كان متذوقا جيدًا لكل ما هو قديم وفريد من نوعه، وذلك من خلال ترحاله الدائم تمكن من جمع العديد من المقتنيات النادرة والمختلفة والتي كونت في النهاية مجموعته الرائعة.



وقد تضمنت هذه المجموعة طبقا للصور المعروضة في معرض"أفندينا"حاليا بالمتحف،العديد من المخطوطات والوثائق المكتوبة باللغة العربية والفارسية والتركية.



كما تضمنت أيضا مجموعة من السجاد الرائع والعديد من المنسوجات المختلفة ولوحات لعدد من المستشرقين وسيوف وخناجر والعديد من الأسلحة وقطع الأثاث المختلفة.



كما تحتوي هذه المجموعة أيضا علي العديد من الأدوات التي يتم استخدامها بشكل يومي مثل الأواني الصينية والأواني الزجاجية والفضيات وانابيب التبغ"بايب" ومكاحل مزخرفة وحتي طارد للذباب بمقبض مرصع بالاحجار الكريمة والذهب،وقد قام الأمير بإنشاء مبني خاص لهذه المجموعة يعرف بإسم"المتحف الخاص".



ولقد نشر الأمير محمد علي توفيق بعض الكتابات والملاحظات عن الفن التركي،والتي كان واضحا فيها بشكل كبير معرفته العميقة بتاريخ الفن،والذي يثبت أن شغفه لتكوين هذه المجموعة كان يتعدي مرحلة الرغبة في جمع المقتنيات.