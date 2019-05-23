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أخبار العالم

الرئيس العراقي يصل الأردن في زيارة رسمية

الخميس 23/مايو/2019 - 08:01 م
الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح
عرفة البنداري
وصل الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، في زيارة رسمية.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة جمهورية العراق، في بيان أن الرئيس، برهم صالح، وصل إلى المملكة الأردنية، وكان في مقدمة مستقبليه، العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وأوضح المكتب، أنه كان في استقبال الرئيس صالح كل من رئيس الوزراء الأردني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومدير المخابرات العامة، وأمين عمان، والسفير الأردني في بغداد، والسفيرة العراقية في عمان وأركان السفارة.

ومن المحدد أن يجري الرئيس العراقي، مباحثات مع الجانب الأردني، تخص البلدين وتطوير العلاقات بينهما، وشؤون المنطقة.

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