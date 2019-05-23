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أخبار العالم

السعودية ترفع الحظر عن استيراد السجائر والشيشة الإلكترونية

الخميس 23/مايو/2019 - 08:05 م
السجارة الإلكترونية
السجارة الإلكترونية
أحمد سيف الدين
ألغت السلطات السعودية، اليوم الخميس، الحظر المفروض على استيراد السجائر والشيشة الإلكترونية، وكلفت الهيئة العامة للغذاء والدواء بمراقبة وفحص منتجات التبغ وإعداد مواصفات قياسية له.

ووفقا لما نشرته صحيفة سبق السعودية، أن الهيئة سوف تشرف أيضا على تحصيل الضريبة على منتجات التبغ ومشتقاته.

وكشفت السلطات السعودية عن الكمية المسموح بها للمسافرين غير المترددين القادمين للمملكة، والتي قدرت بـ 200 سيجارة إلكترونية، و 60 مللترا من سوائل تعبئة السيجارة والشيشة الإلكترونية.

وأفادت السلطات أن الكميات التي ستزيد عن تلك الموضحة في القرار سيتم فرض ضريبة عليها.

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