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ديني

كندية تشيد بحوار صدى البلد مع أستاذ بالأزهر عن تعامل المسلمين مع غيرهم

الخميس 23/مايو/2019 - 08:18 م
كندية تشيد بحوار
كندية تشيد بحوار صدى البلد مع أستاذ بالأزهر
محمد شحتة
أشادت الكاتبة الكندية من أصل مصري، منى لطيف غطاس، بحوار صدى البلد، مع الدكتور أسامة نبيل، أستاذ ورئيس قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، عن المسلمين في الخارج وتعامل الغرب معهم.

وقالت غطاس، التى تعتنق الدين المسيحي، في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أنها أعجبت بالحوار وترجمت جزء منه، واكدت إعجابها بما جاء فى المقال فيما يتعلق بعلاقة المسلمين بغير المسلمين.

يذكر أن منى لطيف غطاس، شاعرة وروائية معروفة فى كندا ، اشعارها تهيم حبا فى مصر، سبق ولها العديد من الدواوين والرويات باللغة الفرنسية.

وقال الدكتور أسامة نبيل في الحوار، إن المجتمع الغربي لا يشتكي من زيادة المسلمين فالمسلمون يتأقلمون بسرعة ويندمجون في المجتمعات ولكن ما يؤرقهم هو ظهور جماعات متشددة ومن هنا بدأت المشكلة، ويتضح من ذلك مدى احتياج الدول الغربية لمؤسسة الأزهر الشريف ذات المنهج الواضح الوسطي فهو ضمانة لاستقرار مجتمعاتهم لما يقوم به من نشر الوعي وصحيح الدين وضبط النسيج الوطني ومساعدة المسلمين في الإندماج في هذه المجتمعات.

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