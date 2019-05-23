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وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة عازمة على وقف برنامج إيران النووي

الخميس 23/مايو/2019 - 11:07 م
صدى البلد
أ ش أ
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم /الخميس/ إن الولايات المتحدة عازمة على وقف برنامج إيران النووي، ومنعها من الحصول على السلاح النووي، وكذلك منعها من بناء برنامج صاروخي والقيام بحملات إرهابية.

واعتبر بومبيو - في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - التهديد الذي تشكله إيران أنه "حقيقي وموثوق"، متعهدًا بالرد على أي اعتداء إيراني، نافيًا إرسال 5000 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضمن أن نمتلك كل الموارد الضرورية للرد في حال قررت إيران الاعتداء على الأمريكيين والمصالح الأمريكية.

وتابع بومبيو أن النظام الإيراني يرعى الإرهاب منذ 40 عاما، وأن ترامب عازم على تغيير مسار هذا النظام، وذلك عبر "الأثر المحدد" للعقوبات والقيود المفروضة على "قدرة القيادة الإيرانية على إثارة الإرهاب".

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