صحة الشرقية:افتتاح قسم الجراحة بمستشفى أبوكبير خلال أيام

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور علي مستشفي أبو كبير المركزي يرافقه الدكتور "إياد درويش" مدير إدارة المستشفيات حيث تم المرور علي قسم الجراحة الجديد لمتابعة الأعمال والتجهيزات التي تتم به افتتاحه خلال أيام قليلة ، والجاري تجهيزه لإجراء عمليات كبري ، وصغري ، ويسع القسم لـ ٣٩ سرير ، مقسمة إلى وحدات داخلية حريم ، ورجال.



أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية علي إتباع كافة سياسات الجودة في القسم الجديد ومناظرة خط سير المريض ، وخلافه ، للوصول لأفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى.



كما تفقد وكيل الوزارة قسم الغسيل الكلوي الكلوي للاطمئنان علي المرضي والخدمة الطبية المقدمة لهم ، واستمع إلي أهالي المرضى ، وشدد وكيل الوزارة علي مدير المستشفي بسرعة عمل الصيانة للمصعد المؤدي لقسم الغسيل الكلوي ، والذي أكد علي تشغيله في خلال 48 ساعة .



وعقب الجولة تم عقد اجتماع لمناقشة خطة العمل ، وتذليل أي معوقات لسرعة الإنتهاء من جميع أعمال التطوير التي تتم بالمستشفى.