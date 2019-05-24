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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد موقع إنشاء مستشفى الداخلة العام

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:45 ص
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط - محافظ الوادى الجديد
منصور ابوالعلمين
تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، موقع إنشاء مستشفى الداخلة العام الجديد والذي يقام على مساحة ١٩ ألفا و٦٥٠مترا مربعا.

وشدد الزملوط، خلال تفقده للموقع على سرعة إنهاء الأعمال في الموعد المحدد، مؤكدا أن المستشفى يقام وفقا لأحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، لتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المواقع بمركز الداخلة، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وكانت محافظة الوادى الجديد أعلنت في وقت سابق عن الإعداد لبدء مشروع إنشاء مستشفى الداخلة بتكلفة في حدود 500 مليون جنيه، حيث يتضمن المشروع إقامة مبنى جديد لمستشفى الداخلة بمدينة موط يشمل جميع الأقسام الطبية مع فتح قسم جديد للسياحة العلاجية بالمستشفى، وهو القسم الثاني من نوعه على مستوى الجمهورية، كما يجرى العمل أيضا على استكمال عملية تطوير مستشفى الخارجة العام والتي تتضمن ثلاث مراحل تم الانتهاء من مرحلتين.

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