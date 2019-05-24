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محافظات

محافظ أسوان يقدم تعازيه لأسر المتوفين الثلاثة داخل بيارة للصرف الصحى بكوم أمبو

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:17 ص
اللواء أحمد إبراهيم
اللواء أحمد إبراهيم
شاذلى عبد الفتاح
قدم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان خالص تعازيه لأسر المتوفين الثلاثة بقرية المنشية الجديدة التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان الذين لقوا مصرعهم داخل بيارة للصرف الصحي، متمنيًا الشفاء العاجل للشاب الرابع المصاب.

فيما أكد رئيس المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو أحمد عبد الوهاب بأن هؤلاء المواطنين ليسوا من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى وخاصة أن قرية المنشية لا توجد بها حاليًا خدمة الصرف الصحى ، ولكنها مدرجة فى خطة العام القادم بتكلفة تقديرية 125 مليون جنيه تشمل محطات رفع ومعالجة وشبكات، موضحًا بأن البيارة التى وقع بها حادث الاختناق للشباب خاصة بالمواطنة سلمى محمد عوض حيث طلبت منهم بمساعدتها فى أعمال التسليك فقام الشبان الثلاثة بالتطوع والنزول لبيارة الصرف الصحى وهم حماده عبد المنعم على 14 سنة والشقيقان كرم سيد إجميل 28 سنة وعنتر سيد إجميل 33 ولكن فور نزول أحدهم تأخر فى الخروج من البيارة لتعرضه لاختناق من الغازات السامة الناتجة من مخلفات الصرف الصحى ثم توالى نزول الشابين الآخرين تباعًا ليلقوا الشباب الثلاث مصرعهم .

وأضاف أحمد عبد الوهاب بأنه تم إنقاذ شاب رابع وهو سيف عبد النعيم على حيث أنه فور إخطار مركز شرطة كوم أمبو قام رجال الأمن بمساعدة الأهالى فى إخراج جثامين الشباب الثلاثة وتم دفنهم بعد إنهاء إجراءات التصريح من النيابة العامة ، فى حين تم نقل المصاب لمستشفى نصر النوبة المركزى لتلقى العلاج اللازم.
محافظ أسوان يقدم تعازيه لأسر المتوفين الثلاثة داخل بيارة للصرف الصحى بكوم أمبو
محافظ أسوان يقدم تعازيه لأسر المتوفين الثلاثة داخل بيارة للصرف الصحى بكوم أمبو
محافظ أسوان يقدم تعازيه لأسر المتوفين الثلاثة داخل بيارة للصرف الصحى بكوم أمبو

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