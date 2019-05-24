لأنهم الأغلى.. نانسى عجرم: مستعدة لاعتزال الغناء بشرط.. فيديو

أكدت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم أنها من الممكن أن تعلن اعتزالها الغناء بشرط، احتياج أسرتها وبناتها لها.وأضافت "نانسي" خلال استضافتها فى أحد البرامج التليفزيونية، أنها تحب فنها وجمهورها لكنهما ليسوا أغلى من بناتها وزوجها بشكل عام.وأشارت إلى أنها لا تعلم سبب الخلاف بينها وبين الفنانة السورية أصالة، لافتة إلى أنها قابلتها في دولة المغرب خلال مشاركتهما بمهرجان "موازين" "قعدنا حكينا، وخبرتها عن ولادي، وهي خبرتني عن ولادها، ودي كانت آخر مرة بيصير فيه حديث وياها، وبعدين ما صار شيء حتى يكون فيه خلاف".وأوضحت أنه ليس بينها وبين أحد خلاف، وعندما تشعر بجرحها لشخص أو وقوعها في خطأ ما، تعتذر.