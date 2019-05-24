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نيابة عن الرئيس السيسى .. مدبولي يشارك في مراسم حفل تنصيب رئيس جنوب إفريقيا

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:42 م
مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
غادر القاهرة عصر اليوم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متوجهًا إلى جنوب إفريقيا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في مراسم حفل تنصيب "سيريل رامافوزا" رئيس جمهورية جنوب افريقيا بدءًا من شهر مايو الجارى.

وتأتي المشاركة المصرية في حفل التنصيب في إطار حرص مصر علي توطيد علاقاتها بأشقائها الأفارقة والتنسيق المستمر والتشاور المتبادل فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يضمن تحقيق مصلحة شعوب القارة، وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة لاسيما في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي.

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