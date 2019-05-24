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منوعات

نيشان مع أطفال سوريا: أنا لاجئ أعيش في خيمة الأمم

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:34 م
نيشان
نيشان
محمد بدران
نشر الإعلامي اللبناني نيشان، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة له مع عدد الأطفال السوريين اللاجئين.

وكتب نيشان تعليقًا على صورِهِ مع الأطفال أمام المخيم: "نعم انا لاجئ انا اعيش في خيمة الامم جمعيها متحدة لاغاثتى البعض يساعدنى والبعض يرفضنى البعض ينفر منى حقهم لقد سئموا منا نحن ايضا سئمنا نعم انا لاجئ".

واشتهر نيشان بتقديم عدد من البرامج الفنية الناجحة، أبرزها "أنا والعسل"، "العراب"، "المايسترو"، "أبشر"، وغيرها من البرامج المهمة التي حظيت على إعجاب الجمهور المصري والعربي.
نيشان مع أطفال سوريا: أنا لاجئ أعيش في خيمة الأمم
نيشان مع أطفال سوريا: أنا لاجئ أعيش في خيمة الأمم
نيشان مع أطفال سوريا: أنا لاجئ أعيش في خيمة الأمم

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