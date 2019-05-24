ننشر تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق بني عبيد في القسم الثالث

استقر نادي بني عبيد برئاسة هيرماس رضوان المشارك في دورى القسم الثالث ، علي تشكيل الجهاز الفني المعاون للمدير الفنى الجديد عادل صديق استعدادا للموسم القادم .



وجاء تشكيل الجهاز الجديد كالتالي :



عادل صديق مديرا فنيا



هرماس رضوان رئيس مجلس الاداره مشرفا عاما على الفريق

وداود نصر مدرب عام

وعماد شادى مخطط أحمال

وحامد بيسو مدرب لحراس المرمى

والسيد أبو طالب للعلاج الطبيعى وأحمد فؤاد تأهيل وإصابات ملاعب

ومحمد عبد النبى مدير شئون اللاعبين

وأحمد الفيل إداري.