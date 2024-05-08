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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: هناك قواعد صارمة للاقتراض الخارجي

الدكتور احمد كمالي
الدكتور احمد كمالي ، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قال الدكتور احمد كمالي  ، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك  قواعد صارمة للاقتراض الخارجي، من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتنظيم الاقتراض الخارجي والنظر في طلبات القروض الأجنبية من جهات الدولة المختلفة، في ضوء انتباه الحكومة لأهمية تحجيم ارتفاع الدين الخارجي منذ 6 سنوات.

وأشار "كمالي" خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة  فى الجلسة العامة لمجلس النواب ، إلى حجم طلبات القروض التي تم إقرارها ورفضها في ضوء القواعد الصارمة. وأضاف أنه منذ بدء عمل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 2018 وتم تسجيل قروض بقيمة 8.7 مليار دولار، مقابل رفض طلبات بقيمة 39.3 مليار دولار.

لافتا  إلى ضرورة أن يقترن أي طلب للحصول علي قرض بدراسة جدوى تنموية، ولا ينظر بشكل مبدئي في هذه الطلبات إلا إذا كانت دون وجود دراسة جدوى تنموية متكاملة.

وتابع  أنه أيضا يتم النظر عما إذا كان هذا الاقتراض لمكون أجنبي وليس محلي، علي سبيل المثال التكنولوجيا الجديدة، مشددا علي صرامة الضوابط التي تقوم في ضوئها اللجنة المختصة بنظر الموضوع.

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