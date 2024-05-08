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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة.. آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

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قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3531.4 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3090 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2648.5 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24720 جنيها.

 أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو 51.43 جنيه للبيع، و51.30 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 
سعر الجنيه الإسترليني 59.92 جنيه للبيع، و59.77 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم 
سعر الريال السعودي 12.74 جنيه للبيع، و12.71 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم 
سعر الدينار الكويتي 155.45  جنيه للبيع، و155.93 جنيه للشراء.

أسعار الخضراوات  اليوم الأربعاء في مصر كالتالي:


الطماطم 5 جنيهات للكيلو

البطاطس 11 جنيها للكيلو

الخيار 5  جنيهات

الباذنجان 7 جنيهات

الفلفل الرومي 8 جنيهات

الكوسة 9 جنيه

الملوخية 10 جنيات

الفاصوليا 8 جنيهات

بسلة 24 جنيها

البصل 9 جنيها

وجاءت أسعار الفاكهة  اليوم الأربعاء كالتالي:


الجوافة 35  جنيها
البرتقال 5.5 جنيها
يوسفي 9 جنيها 
الموز 11 جنيها 
الليمون26 جنيها
 


قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد من اليوم ارتفاع في درجات الحرارة، وأن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية، تجعل درجات الحرارة ترتفع بشكل تدريجي.

 

وأضافت “عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، أن العظمى على القاهرة الكبري اليوم ستسجل 31 درجة، في الظل وأن الطقس اليوم حار.

 

انخفاض درجة الحرارة

ولفتت إلى أن البلاد في فترة الليل سيكون بها برودة وأن المدن الجديدة، ستكون درجة الحرارة أكثر، وأن البلاد تتأثر برياح تجعل هناك حالة من انخفاض درجة الحرارة في فترة المساء، و هذه الرياح ستكون من 30 لـ 35 كيلومتر.

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بالشبورة المائية، وتكون في الساعات الصباحية، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء القيادة.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة غدًا، لتكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة،  الخميس، وأن العظمى على القاهرة قد تصل لـ 37 درجة.

وكشفت أن البلاد بالمناطق الغربية والقاهرة ستتعرض لـ عواصف ترابية ورملية ولذلك على المواطنين توخي الحذر، وعلى المواطنين عدم التعرض للشمس غدًا، وعلى مرضى الحساسية ارتداء الكمامات.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:
العظمى الصغرى

القاهرة 31 - 19
الإسكندرية 26 - 18
شرم الشيخ 32 - 23
مطروح 25 -17
أسوان 35 - 23
بورسعيد 26 - 17
الإسماعيلية 28 -16

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