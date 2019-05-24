مثنى وثلاث ورباع ..أحمد عمر هاشم: تعدد الزوجات مطلوب ..فيديو

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن تعدد الزوجات رحمة بالمرأة، فحين يعدد الرجل ويتزوج أكثر من واحدة، حتى لا تستشري ظاهرة العنوسة، خاصة أن النساء عددهم أكثر من الرجال.



أضاف هاشم، خلال لقائه على فضائية "الحدث" : يبيح الإسلام أن يتزوج الرجل بأربعة وذلك مكسب للمرأة بدلا من أن تجلس بلا زوج ، فتكون مع زوج وتشارك زوجته الأخرى، وقد تكون الزوجة التي معه مريضة، فيتزوج ثانية مع بقاء الأولى، وتكون لها شريكة في الحياة.



وأوضح أن تعدد الزوجات شُرع لحكم، مؤكدا: لعن الله الذواقين والذواقات، فالرجل الذي مجرد أن تعجبه سيدة يتزوج منها مرفوض، لكن أباح التعدد لحكم تشريعية من أجل أن يكون الرجل عفيفا شريفا.



وأشار إلى أن الكثيرات تمكث في البيت عانسًا وتجلس كذلك حتى تموت، فلماذا لاتكون مع زوجة أخرى أفضل من أن تعيش وحدها.



