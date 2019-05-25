ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تحتاج إلى صدق النوايا.. قطر تعلق على ورشة البحرين

السبت 25/مايو/2019 - 03:40 ص
تميم
تميم
أحمد سيف الدين
علقت إمارة قطر، مساء الجمعة، على الورشة الإقتصادية المزمع انعقادها في الـ 25-26 من الشهر المقبل، في البحرين، والتي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، كي يكون مؤتمر إقتصاديا لجذب الإستثمار في الأراضي الفلسطينية، ووصفتها بإنها تتطلب صدق النوايا. 

لم يأتي التعليق القطري برفض المؤتمر أو امتداحه بل جاء تعليقا هلاميا، حيث أشار الحساب الرسمي لوزارة الخارجية القطرية أن معالجة مشكلات المنطقة تتطلب صدق النوايا وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميين والدوليين وأن تتوافر الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

وأشارت قطر الى أن هناك العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجه تلك المشكلات متناسية أن مثل تلك المؤتمرات ما هي إلا مبادرات لحل مثل تلك التحديات والمشكلات والوقوف على ما يمكن تحيقه على أرض الواقع. 

وأكد البيان القطري ضرورة إيجاد حلول سياسية للقضية الفلسطينية، وذلك على الرغم مما كشفه رئيس وزراء دولة الإحتلال الشهر الماضي من استخدام أموال قطر، لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، ومنع قيام دولة فلسطينية.

وختم البيان القطري بالتأكيد على عدم إدخار أي جهدا يمكن أن يسهم في معالجة كافة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، إلا أن تلك التصريحات المضللة التي تعتمد عليها قطر لم تعد تجدي نفعا في الشارع العربي بعد أن أدرك الجميع ما تكنه الإمارة لجيرانها من تحالفاتها المشبوهة مع إيران وتركيا والكيان الصهيوني. 

كانت مملكة البحرين دعت إلى ورشة عمل في 25 و26 يونيو، ورحبت العديد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات وجيبوتي وأكدوا حضورهم المؤتمر الدولي الذي سيعقد في المنامة بتنظيم من دولة البحرين والولايات المتحدة لإطلاق العنصر الاقتصادي الخاص بصفقة القرن.

ترشيحاتنا

علامات ليلة القدر

مفاجأة.. قناة تايم سبورت تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

برعاية زوجته.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده مع أبنائه.. فيديو

البحوث الإسلامية يكشف عن أعظم نافلة يحصد بها العبد محبة الله تعالى

بـ رقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في المحافظات

نهائي دورى أبطال إفريقيا .. الوداد 0-0 الترجي وصافرة جريشة تسيطر بعد 30 دقيقة

ads

علي ربيع يعيد متابعة زوجته على إنستجرام بعد انفصالهما.. تعرف على رد فعلها

أول تعليق من فرج عامر على بيان الأهلي بشأن موعد مباريات الدورى

أنقذت حياة الطالبات .. معيدة بكلية البنات جامعة عين شمس بدرجة بطلة

مفاجأة.. قناة تايم سبورت تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

العشر الأواخر من رمضان .. 5 نصائح تجعلك من الفائزين بالجنة

الكويت تفجر مفاجأة.. المفاوضات بدأت بين واشنطن وطهران

5 قرارات حاسمة بشأن الدوري .. تفاصيل اجتماع الخطيب الطارئ فى الأهلى

أخيرا.. الموعد النهائي لانطلاق قناة تايم سبورت لبث أمم أفريقيا.. تعرف على التردد

في أزمة المؤجلات.. حازم إمام يعترض على إنهاء الدوري قبل أمم إفريقيا

جهاد جريشة جزار فى نهائى دورى الأبطال .. أقصى 5 لاعبين عن لقاء الإياب

طلب أوباما أجبر قناصا على النوم بجواره.. تفاصيل جديدة عن مقتل أسامة بن لادن

نشرة الرياضة.. قرارات نارية من الأهلي.. تكليف عامر حسين بحل أزمة الدوري..الزمالك يسعى لهداف الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندسة وتجارة وصحافة.. تعرف على المؤهل الدراسي لـ ملكات وأميرات العالم

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور