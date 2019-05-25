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رياضة

جهاد جريشة جزار فى نهائى دورى الأبطال .. أقصى 5 لاعبين عن لقاء الإياب

السبت 25/مايو/2019 - 02:01 ص
جهاد جريشة
جهاد جريشة
يسرى غازى
شهدت مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الوداد البيضاوى والترجى المغربي التى أقيمت على ملعب مولاى عبدالله فى الرباط تسبب الحكم الدولى جهاد جريشة فى إقصاء 5 لاعبين توانسة ومغاربة عن لقاء الإياب فى رادس يوم الجمعة القادم.

ومنح فى الدقيقة 23 الحكم الدولى جهاد جريشة بطاقة صفراء للاعب الترجي شمس الدين الذوادي بعد عرقلته للاعب الوداد ليغيب عن إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا وحصل فى الدقيقة 25 غيلان الشعلاني على إنذار ويغيب عن المباراة النهائية فى ملعب رادس يوم الجمعة القادمة بعد احتكاكه القوى مع لاعب الفريق المغربي كما حصل أشرف دارى مدافع الوداد على بطاقة صفراء فى الدقيقة 27 ويغيب عن المباراة النهائية.

وأشهر الحكم الدولى البطاقة الصفراء للاعب الوداد إبراهيم النقاش بعد الاحتكاك الخطير فى قدم لاعب الترجى أمام منطقة الجزاء ثم يشهر البطاقة الحمراء للاعب المغربي فى الدقيقة 48.

فى الدقيقة 83 منح حكم اللقاء البطاقة الصفراء لحارس مرمى الترجى معز بن شريفية بداعى إضاعة الوقت ليغيب الحارس الدولى عن مباراة الإياب فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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