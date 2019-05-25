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رياضة

جمعة وبوطيب يظهران في مران الزمالك الأول ببرج العرب

السبت 25/مايو/2019 - 04:02 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
ملك موسى
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه على ملعب الجيش ببرج العرب استعدادا للقاء نهضة بركان المغربي المقرر له مساء الأحد على نفس الملعب في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية .

وشارك في التدريب جميع اللاعبين الـ22 المختارين لخوض المباراة وشارك عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق والمغربي خالد بوطيب مهاجم القلعة البيضاء في التدريبات بصورة طبيعية.

وعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني جلسة مع اللاعبين في بداية التدريب ألقى خلالها بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في المباراة المقبلة، وبعدها أدى الجميع تدريبات بدنية تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال أعقبها تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أحداهما تحت إشراف جروس وأمير عزمي المدرب المساعد والأخرى تحت إشراف بيير شورمان المدرب العام وأيمن عبدالعزيز مدرب تضمنت المران على عدد من الجمل التكتيكية واختتم التدريب بتقسيمة بعرض الملعب ظهر فيها اللاعبون بصورة جيدة.

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