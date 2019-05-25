4 أندية تتضامن مع الأهلي.. رفض استكمال الدوري بعد أمم أفريقيا

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا أعلن من خلاله رفضه استكمال مباريات الدوري العام بعد إقامة كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر في الشهر المقبل.



من جانبه، علقت بعض الأندية حول نية الاتحاد المصري لكرة القدم باستكمال مباريات بطولة الدوري بعد إقامة كأس الأمم الإفريقية، وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:



سموحة



قال محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن ناديه متضامن وملتزم بما جاء في بيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي.



وكتب فرج عامر على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"سموحة يعلن تضامنه مع ما جاء ببيان النادي الأهلي، والذي يؤكد على ضرورة عدالة المنافسة والتعامل مع مبدأ المساواة".



الإنتاج الحربي



رفض خالد مهدي المشرف العام على فريق الإنتاج الحربي، استكمال مسابقة الدوري بعد إقامة كأس الأمم الإفريقية.



وأضاف المشرف العام بفريق الإنتاج الحربي في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" صباح السبت :"لابد من انتهاء مسابقة الدوري قبل بداية كأس الأمم الإفريقية".



وتابع :"إذا أراد الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة باقي المباريات بعد البطولة الإفريقية ستحدث أزمة لنا نظرًا لانتهاء عقود بعض اللاعبين بنهاية الشهر المقبل بجانب عودة اللاعبين المعارين لأنديتهم".



وأكمل :"نريد إنهاء الدوري قبل كأس الأمم حتى نحصل على فرصة الحصول على راحة سلبية بجانب الاستعداد للموسم الجديد سواء من خلال المعسكرات أو الصفقات".



حرس الحدود



شدّد مشهور أحمد المدير التنفيذي لنادي حرس الحدود، على أن ناديه متمسك بإنهاء مسابقة الدوري قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية.



وتابع المدير التنفيذي بنادي الحرس في تصريحات لقناة "الأهلي" :"نتمنى إقامة المباريات المؤجلة في مواعيدها لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، نريد إقامة مباريات الجولة الأخيرة في توقيت واحد".



وواصل :"من مصلحتنا أن تنتهي البطولة قبل إقامة كأس الأمم، لأن تأجيل المباريات سنحصل من خلالها على راحة سلبية 55 يومًا دون فائدة".



المقاولون العرب



قال محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة المسابقات وضع نفسهم في مأزق بعد التفريط في تأجيل عدد كبير من المباريات بدون داعي.



وأضاف المشرف العام على فريق المقاولون في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" :"لو حدث تأجيل مباراة من المباراتين لن يكون مقبولًا، نريد الحصول على راحة من أجل الموسم الجديد والقيام بصفقات جديدة، بالطبع الزمالك في ورطة بسبب كثرة المباريات الذي يمتلكها وضيق الوقت نظرًا لاقتراب انطلاق كأس الأمم".



ووضع "عادل" حلًا لإنهاء هذه الأزمة من خلال إقامة مباريات الفرق التي تصارع الهبوط قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وأنهى :"هناك حل آخر وهو تأجيل إقامة معسكر المنتخب وهذا لن يؤثر على الاستعدادات حيث سيتم التأجيل ثلاثة أيام فقط، لكن في حال حدوث أي إخفاق سيخرج المسئولين عن المنتخب ويحملوا المسئولية على تأخير المعسكر وسوء الاستعداد".