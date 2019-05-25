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تعليم

تكريم طلاب الدقهلية الفائزين بالمركز الأول في مسابقة الروبوت بأمريكا

السبت 25/مايو/2019 - 11:50 ص
صدى البلد
همت الحسينى
كرم على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اليوم "السبت" طلاب فريق رويال الفائز بالمركز الأول فى مسابقة الروبوت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر التكريم كل من مها الشربينى وكيلة المديرية وحامد أبو العنين مدير الشئون المالية والإدارية بالمديرية والدكتور أحمد هيكل مدير عام التعليم العام وابراهيم العدل مدير عام الخدمات.

ويضم فريق رويال كلا من الطالب معاذ مدحت والطالب عمرو أحمد من طلاب مدارس رويال بالدقهلية ومنحهم وكيل الوزارة درع وشهادات تقدير ووجه لهم التهنئة بالفوز متمنيا لهم دوام التفوق.

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