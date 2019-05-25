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محافظات

توريد 120 ألفًا و410 آلاف طن قمح للصوامع والشون بكفر الشيخ

السبت 25/مايو/2019 - 02:36 م
توريد 120 ألفًا و410
توريد 120 ألفًا و410 آلاف طن قمح للصوامع والشون بكفر الشيخ
محمود زيدان
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، توريد 120 ألفًا و 410 أطنان قمح، للصوامع والشون بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية 2019م، منذ منتصف الشهر الماضي.

قال المحافظ، إن هذه الكميات تم توريدها من خلال الجهات المسوقة، وهى الشركة المصرية للصوامع والتخزين "صومعة سيدى سالم، صومعة شباس الملح بمركز دسوق"، وشركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع مطاحن كفر الشيخ، والبنك الزراعي المصري.

وأشار إلى أسعار توريد الأقماح المحلية على النحو التالي، " 655 جنيهًا، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 22.5 قيراط، 670 جنيهًا، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23 قيراط، 685 جنيهًا، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23.5 قيراط.

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