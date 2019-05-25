لسماع الشهود.. تأجيل إعادة محاكمة متهمي خلية الوراق الإرهابية لـ9 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل نظر إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لجلسة 9 يونيو لسماع الشهود.





وتمسك الدفاع بسماع أقوال أحد الخبراء الاستشاريين فى جراحة العظام لمعرفة هل بإمكان المتهم الأول حمل سلاح واستخدامه من عدمه.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.



