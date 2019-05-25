ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

لسماع الشهود.. تأجيل إعادة محاكمة متهمي خلية الوراق الإرهابية لـ9 يونيو

السبت 25/مايو/2019 - 02:38 م
صدى البلد
أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل نظر إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لجلسة 9 يونيو لسماع الشهود.

وتمسك الدفاع بسماع أقوال أحد الخبراء الاستشاريين فى جراحة العظام لمعرفة هل بإمكان المتهم الأول حمل سلاح واستخدامه من عدمه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وفيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

ترشيحاتنا

المصريون بخير .. بعد تفجير ليون رئيس النادى المصري يكشف ملابسات الحادث ويطمئن أبناء المحروسة

3 جنيهات تراجعا في سعر الذهب.. عيار 21 يسجل 602 جنيه اليوم السبت 25 مايو 2019

حل لغز مقتل طبيب يمني في الجيزة .. سمسار خطط للجريمة ونفذها صديقيه.. صور

تامر حسنى ولا أحمد سعد.. ريم البارودي: إيه اللي جاب القلعة جنب البحر

انتبه.. الاستعاذة بالله من الشيطان لا تخلصك من السهو في الصلاة لهذا السبب

تعرف على أدعية ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممشى الطور السياحي يشكو الإهمال.. الأهالي: تحول من مزار سياحي لمقلب قمامة.. ولم يطور منذ 30 سنة.. رئيس المدينة: تخصيص مليون جنيه لتجميل الممشى وإعادته إلى سابق عهده.. صور

طاحونة البرنس.. طراز عثماني فريد يتألق في بلاط بـ الوادي الجديد

شباب على طول.. في عيد ميلادها..20 صورة تكشف أناقة وفاء عامر