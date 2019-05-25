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رياضة

رسميا.. سان جيرمان يحسم الجدل حول مستقبل توخيل

السبت 25/مايو/2019 - 03:01 م
توماس توخيل
توماس توخيل
إسراء أشرف
كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مستقبل توماس توخيل مدرب الفريق، وذلك عقب انتهاء الموسم الحالي، مساء أمس.

وأكد النادي الباريسي في بيان رسمي عبر موقعه، تمديد عقد توماس توخيل مع الفريق الفرنسي، لمدة عام إضافي.

وأشار البيان إلى أن عقد توخيل مع الفريق الباريسي، ينتهي في صيف 2021،

ومن جانبه، أبدى توخيل، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي، عن سعادته بتمديد تعاقده مع سان جيرمان، ووجه الشكر لرئيس النادي وأفراد الجهاز الفني بعد الثقة التي اظهروها تجاهه.

وخسر توخيل أمام ستاد ريمس بنتيجة 1-3، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالدوري الفرنسي.

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