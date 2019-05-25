ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

مصر فى كل مكان.. مدبولي يشارك فى تنصيب رئيس جنوب أفريقيا.. رامافوزا: شكرا لحضوركم وأتطلع للقاء السيسي

السبت 25/مايو/2019 - 04:30 م
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
محمود مطاوع
  • مدبولي: حجم التبادل التجارى بين مصر وجنوب أفريقيا بلغ ٣١٤ مليون دولار
  • مدبولى يبلغ رامافوزا تحيات وتهنئة الرئيس السيسى وتطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين
  • مدبولي يلتقي بعدد من القادة والمسئولين الأفارقة الذين شاركوا فى الاحتفالية


شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السبت، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والذى تم انتخابه فى مايو الجارى رئيسًا للبلاد.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: "أجريت مراسم التنصيب فى إستاد لوفتوس فيرسفيلد بالعاصمة بريتوريا، وخلال مشاركته فى مراسم التنصيب، التقى رئيس الوزراء بالرئيس الجنوب أفريقى المنتخب، حيث أعرب رامافوزا عن تقديره واعتزازه بقيام مصر بإيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، للمشاركة فى مراسم التنصيب، معربًا عن تطلعه للالتقاء بالرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة المقبلة، من أجل مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين".

من جانبه، نقل الدكتور مصطفى مدبولى تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الأفريقى، إلى الرئيس رامافوزا، بمناسبة انتخابه رئيسًا لجنوب أفريقيا، مؤكدًا أن الرئيس السيسى يتطلع لأن تشهد فترة رئاسة رامافوزا مزيدًا من التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا، سواء على المستوى الثنائي، أو على صعيد التعاون القارى فى إطار الاتحاد الأفريقى.

وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على تعزيز التعاون فى الفترة المقبلة، لا سيما من خلال زيادة حجم التجارة بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وجنوب أفريقيا بلغ ٣١٤ مليون دولار فى عام ٢٠١٧ بعد أن كان ١٣٢ مليون دولار فقط فى عام ٢٠١٣، ومع ذلك فإن هذا الحجم من التجارة يظل غير متناسب مع الإمكانات الكبيرة التى يمتلكها البلدان.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى التقى على هامش مراسم التنصيب بعدد من القادة والمسئولين الأفارقة الذين شاركوا فى الاحتفالية، حيث طلبوا نقل تحياتهم إلى الرئيس السيسى، مشيدين بالجهود التى يبذلها من أجل تعزيز التعاون الأفريقى، وما يقوم به من مساع متواصلة لتحقيق التنمية وحل المشكلات التى تواجه دول القارة.

ترشيحاتنا

المصريون بخير .. بعد تفجير ليون رئيس النادى المصري يكشف ملابسات الحادث ويطمئن أبناء المحروسة

القضاء الإدارى يؤيد بطلان رسوم تكرار العمرة

جهاد جريشة يعلق على هجوم جماهير الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

بسبب مباراة الوداد والترجي.. صحيفة مغربية لـ جهاد جريشة: حرام عليك

مفيش فنانة عملت اللي أنا عملته.. ريم البارودي تتحدث عن مسيرتها الفنية.. فيديو

بعد تهديدات الأهلي..ماذا قال أبوريدة لـ أعضاء الجبلاية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد من القمر الصناعي.. الحالة المرورية للشوارع والطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى

ممشى الطور السياحي يشكو الإهمال.. الأهالي: تحول من مزار سياحي لمقلب قمامة.. ولم يطور منذ 30 سنة.. رئيس المدينة: تخصيص مليون جنيه لتجميل الممشى وإعادته إلى سابق عهده.. صور

طاحونة البرنس.. طراز عثماني فريد يتألق في بلاط بـ الوادي الجديد