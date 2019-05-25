قبطي يقيم مائدة رحمن لأهالي شبرا طوال شهر رمضان

في لفتة تؤكد عمق العلاقة بين نسيج الوطن الواحد وعنصري الأمة "المسلمين والأقباط" ومدى التسامح الدينى بينهما أقام الدكتور شريف أديب مائدة الرحمن لأشقائه المسلمين خلال شهر رمضان بشبرا ويشرف عليها بنفسه وهو الأمر الذي استقبله أهالي المنطقة بترحاب شديد.





وقال الدكتور شريف إن الشعب المصري نسيج واحد لا فرق بين مسلم ولا مسيحي والجميع شركاء في الوطن، ضاربين بكافة طوائفهم أروع الأمثلة في التضحية والأخوة والإنسانية.





وأوضح أنه لا يوجد فى مصر فرق بين مسيحى ومسلم، مؤكدا أن المصريين نسيج واحد، وأمة واحدة، ويجمع الجميع وطن واحد، وتقاليد واحدة، ونعبد إلهًا واحدًا.





وتابع: أن المائدة تسع 350 فردًا مؤكدا أنها يوميا طوال شهر رمضان بشارع شبرا، وهناك وجبات أخرى يتم توزيعها على الفقراء يوميًا ويقوم بتوزيعها وتوصيلها لمنازلهم، من الذين يخجلون من الذهاب للمائدة تعففًا.





وأشار إلى أن الهدف الأساسى من إقامة المائدة، هو المحبة لإخوانه المسلمين ورغبة منه فى مشاركتهم فرحتهم بشهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن أصدقاؤه مسلمين والعاملين معه اغلبهم مسلمين.





وعن تعليق لافتة لتهنئة المسلمين بشهر رمضان الكريم قال الدكتور شريف أديب: إننا والمسلمون إخوة وشركاء فى الوطن وجميع أعيادهم هى عيد لنا ونتبادل التهاني فى المناسبات والأعياد لنشر المحبة والسلام، مشيرا إلى أن الأعياد جعلت للتسامح والتصافي مضيفا أنه يقوم بتهنئة المسلمين فى جميع أعيادهم واحتفالاتهم.



