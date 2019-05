بدء حفل ختام مهرجان كان السينمائى الـ72.. صور

بدأ قبل لحظات حفل ختام الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي الدولى والذى شارك فى مسابقته الرسمية 21 فيلما مع انطلاقه يوم 14 من مايو الجارى.



ويعد المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار أحد أبرز المشاركين هذا الموسم بفيلم Douleur et Gloire أو "الألم والمجد" للنجم أنطونيو بانديراس، بعدما لم يحالفه الحظ فى حصد السعفة الذهبية من قبل خلال مشاركاته السابقة.



وترأس لجنة تحكيم هذه الدورة المخرج المكسيكي أليخاندرو غونزاليس إينياريتو الذي عبر عن سعادته بوضع إدارة المهرجان الثقة فيه، وبعضوية كل من "المخرج اليوناني يورجوس لانتيموس، المخرج البولندي بافل بافليكوفسكي، المخرجة الإيطالية أليتشي رورفاكر ، المخرج الفرنسي روبن كامبيو، الممثلة الأمريكية إيل فانينج".



ومنح مهرجان كان الفرنسي جائزة السعفة الذهبية التقديرية للممثل الفرنسي الان ديلون، البالغ من العمر 83 عاما وصاحب رصيد كبير من الافلام الفرنسية والعالمية الهامة منها Rocco And His Brothers, Plein Soleil, L’Eclisse, The Leopard و Le Samouraï.