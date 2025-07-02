سفير الهند بالقاهرة يثني على اهتمام الطلبة المصريين بالثقافة الهندية

أثنى سفير الهند لدى مصر السفير سوريش كيه ريدي على اهتمام الطلبة المصريين بالثقافة الهندية، مشيدا بتفانيهم وتميزهم الفني.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير الهندي خلال أمسية "كاتاك سانديا" المخصصة لفن رقص الكاتاك، أحد أشهر أشكال الرقص الكلاسيكي في الهند والتي نظمها مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، وحضرها عدد من الشخصيات البارزة ضمت كبار المسؤولين الحكوميين والسفراء السابقين والدبلوماسيين.



ونقلت سفارة الهند - في بيان صحفى اليوم /الأربعاء/ - عن السفير قوله إن برنامج فن الرقص الذي أطلقه مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي في عام 2022 قد حقق نجاحاً ملحوظاً، ففي غضون ثلاث سنوات فقط، التحق أكثر من 100 طالب مصري بهذا البرنامج وأكملوا بنجاح مستويات متقدمة من التدريب.



وذكرت السفارة أن الأمسية لم تحتفِ بالتراث الكلاسيكي للهند فحسب، بل كانت أيضاً شاهداً على الجسر الثقافي الذي يربط بين الهند ومصر من خلال التقدير المتبادل والتعاون الفني.

