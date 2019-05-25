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فن

وصول سيلفستر ستالون لحفل ختام مهرجان كان الـ72

السبت 25/مايو/2019 - 07:33 م
صدى البلد
محمد نبيـل
وصل قبل قليل النجم سيلفستر ستالون لحفل ختام مهرجان كان السينمائى الدولى وخطف الانظار بمجرد وصوله لمسرح "Salle du Soixantième".

وقد قام أمس الجمعة بطل فيلم "Rambo" بالتسويق لفيلمه الجديد "Rambo V: Last Blood" ويجري تسويقه حاليًا بمهرجان كان.

وقد أقام "ستالون" ندوة ضمن لقاءات "لقاء مع" المقامة على هامش كلاسيكيات كان، ويدير الندوة المخرج الفرنسي ديدير ألوش.

مهرجان كان السينمائي الدولي قد منح النجم الكبير ألان ديلون البالغ من العمر 83 عاما السعفة الذهبية التقديرية لهذا العام وهو صاحب رصيد كبير من الافلام الفرنسية والعالمية الهامة منها Rocco And His Brothers, Plein Soleil, L’Eclisse, The Leopard و Le Samouraï.
وصول سيلفستر ستالون لحفل ختام مهرجان كان الـ72
وصول سيلفستر ستالون لحفل ختام مهرجان كان الـ72
وصول سيلفستر ستالون لحفل ختام مهرجان كان الـ72
وصول سيلفستر ستالون لحفل ختام مهرجان كان الـ72

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