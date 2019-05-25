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ديني

الإفتاء تنصح بـ 7 أمور لاغتنام خيرات ليلة القدر

السبت 25/مايو/2019 - 09:42 م
ليلة القدر
ليلة القدر
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء، إن ليلة القدر 12 ساعة خير من ألف شهر، أي خير من 720.000 ساعة أي «3/4 مليون ساعة»، إذًا ساعة فيها أفضل من 60.000 ساعة، من حرم خيرها فهو المحروم، إنها حقًا ليلة العمر.

ونصحت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك» بـ 7 أمور لاغتنام خيرات ليلة القدر، وهي «أولًا: صل رحمك ولو بالهاتف، ثانيًا: وصالح كل من بينك وبينه مشاحنة ولو بالهاتف، ثالثًا: اقرأ القرآن، رابعًا: صلِّ فيها حتى تتفطر قدماك كرسول الله صلى الله عليه وسلم».

وتابعت: خامسًا ومن أفضل العبادات فيها أن تعفو عن كل من ظلمك، وسادسًا: وسل الله العفو فإن الجزاء من جنس العمل، سابعًا: ترديد دعاء ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ».

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