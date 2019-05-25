الإفتاء تنصح بـ 7 أمور لاغتنام خيرات ليلة القدر

قالت دار الإفتاء، إن ليلة القدر 12 ساعة خير من ألف شهر، أي خير من 720.000 ساعة أي «3/4 مليون ساعة»، إذًا ساعة فيها أفضل من 60.000 ساعة، من حرم خيرها فهو المحروم، إنها حقًا ليلة العمر.



ونصحت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك» بـ 7 أمور لاغتنام خيرات ليلة القدر، وهي «أولًا: صل رحمك ولو بالهاتف، ثانيًا: وصالح كل من بينك وبينه مشاحنة ولو بالهاتف، ثالثًا: اقرأ القرآن، رابعًا: صلِّ فيها حتى تتفطر قدماك كرسول الله صلى الله عليه وسلم».



وتابعت: خامسًا ومن أفضل العبادات فيها أن تعفو عن كل من ظلمك، وسادسًا: وسل الله العفو فإن الجزاء من جنس العمل، سابعًا: ترديد دعاء ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ».

