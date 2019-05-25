بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

أرسل الإتحاد الأفريقى لكرة القدم خطابا للاتحاد المصرى بشأن تحديد مواعيد القيد للموسم الجديد ليجبر الجبلاية على إنهاء مسابقة الدورى المصرى قبل بطولة الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو القادم.



الإتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» سبق وأن حدد مواعيد القيد للموسم الجديد تم اختيار الفترة من 1 إلى 30 يونيو القادم 2019 للمرحلة الأولي مع إمكانية السماح بإضافة اللاعبين حتى العاشر من يوليو المقبل دون تعرض الأندية للغرامات على أن تكون الفترة الثانية من 11 إلى 20 يوليو 2019 لتسجيل اللاعبين مع فرض غرامة قدرها 250 دولار على الأندية على أن تكون الفترة الثالثة من 21 الى 31 يوليو 2019 لتسجيل اللاعبين مع فرض غرامة قدرها 500 دولار ولن يتمكن المقيدين من المشاركة إلا فى الدوري الثاني مع أنديتهم حيث تبدأ بطولات أفريقيا للأندية موسم 2019-2020 يوم 9 أغسطس 2019.



جاء هذا بعد إصدار الأهلى بيان أمس يؤكد فيه عدم لعبه لأى مباراة فى الدورى المصرى للموسم الحالي بعد كأس الأمم الأفريقية لإعطاء فرصة للنادى للحصول على فترة الراحة الكافية للاستعداد للموسم الجديد.



ومما سبق لن يكون من المنطقى أن تقام منافسات دوري 2018-2019 بعد يوم 19 يوليو 2019 خاصة وأ ن الاندية المشاركة أفريقيًا مطالبة بقيد لاعبين جدد واستبعاد وبيع آخرين مسجلين في القوائم قبل آخر موعد للقيد الإفريقي يوم 31 يوليو وهذه المباريات حال تم تأجيلها إلى ما بعد أمم أفريقيا وجود مساحة زمنية 12 يوما فقط للعب هذه المباريات المؤجلة بالقوائم القديمة ثم استقدام لاعبين جدد وقيدهم وبيع آخرين وكل ذلك خلال 12 يوم فقط من تاريخ 19 يوليو وهو موعد نهاية أمم إفريقيا وذلك إلى 31 يوليو آخر موعد لقيد اللاعبين أفريقيًا فى الموسم الجديد.