بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

بمشاركة عربية وحيدة على مستوى المسابقة الرسمية اختتم مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ72 مساء السبت، وسط تباين فى الآراء حول مستوى الأفلام وتوجهاتها، استطاع المخرج بونغ جون-هو Bong Joon-ho أن يحصد لأول مرة سعفة ذهبية للسينما الكورية، بعدما فاز بها العام الماضى الفيلم اليابانى المميز Shoplifters أو سارقو المتاجر للمخرج هيروزاكو كوريدا، قبل أن يشق طريقه إلى القائمة القصيرة لجائزة الأوسكار.



أعرب المخرج الكوري عن شكره للمهرجان ولجنة التحكيم لمنح فيلمه طفيلي Parasite الجائزة الكبرى بالمهرجان وقال : "شكرا جزيلا. هذا شرف عظيم لي، لطالما شكلت السينما الفرنسية مصدر إلهام لي، أشكر هنري جورج كلوزو وكلود شابرول".



جائزة التمثيل ذهبت - كما هو متوقع- للممثل الإسباني الكبير أنطونيو بانديراس عن أحدث أفلام المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار Douleur et Gloire أو "الألم والمجد"، والذى أشاد به عدد كبير من النقاد، خاصة فى فرنسا، وقال بانديراس الذي يجسد في الفيلم دور مخرج يتخبط في الاكتئاب : "هذه ليلة المجد لي"، ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل ممثلة لـ Emily Beecham عن فيلم Little Joe من إخراج Jessica Hausner.



اقتنصت الجائزة الكبرى أو Grand Prix الفرنسية - السنغالية ماتي ديوب صاحبة الـ 36 عاما عن فيلمها "أتلانتيكس" Atlantics والذي يتطرق إلى مصير المهاجرين والشباب في دكار بأسلوب يجمع بين السياسة والطابع الطوباوي.



كذلك نال فيلما "لي ميزيرابل" Les Misérables أو البؤساء للفرنسي لادج لي Ladj Ly و"باكوراو" Bacurau للبرازيليين كليبير مندونسا فيليو وجوليانو دورنيليس Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles مناصفة جائزة لجنة التحكيم، ويحمل عنوان الرواية الشهيرة للكاتب الفرنسي فيكتور هوغو وتدور أحداثه بجزء منها بضاحية مونفرميل في شرق باريس.



وترصد الأحداث التي تدور في الأيام الأولى لانخراط الشرطي بنتو (يؤدي دوره داميان بونار) في وحدة مكافحة الجريمة بعيد فوز المنتخب الفرنسي في كأس العالم لكرة القدم صيف 2018.



وحصد الأخوان درادين Dardenne جائزة أفضل إخراج عن أحدث أفلامهما Young Ahmed، الأخوان داردين، اللذان نالا السعفة الذهبية مرتين أعوام 1999 و2005، يعالجان في فيلمهما الجديد ظاهرة التطرف، وتدور أحداثه حول مراهق بلجيكى يخطط لمؤامرة لقتل معلمه بعد تأثره بأفكار إمام مسجد فى بلجيكا، أما جائزة أفضل سيناريو فذهبت لفيلم Portrait Of A Lady On Fire للمخرجة Céline Sciamma.



المهرجان منح جائزة السعفة الذهبية التقديرية للممثل الفرنسي الكبير الان ديلون، البالغ من العمر 83 عاما وصاحب رصيد كبير من الأفلام الفرنسية والعالمية الهامة، وضمت لجنة التحكيم الرسمية المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إيناريتو رئيسًا، وعضوية كل من "المخرج اليوناني يورجوس لانتيموس، المخرج البولندي بافل بافليكوفسكي، المخرجة الإيطالية أليتشي رورفاكر، المخرج الفرنسي روبن كامبيو، الممثلة الأمريكية إيل فانينج".