اتفقا على دعم إرادة الشعب.. لقاء السيسي ورئيس الانتقالي السوداني يتصدر الإعلام العربي والدولي

أبرزت وسائل الإعلام العربية والدولية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان.



وتعد هذه المرة الأولى التي يسافر فيها البرهان خارج السودان منذ توليه رئاسة المجلس العسكري عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير واستقالة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف التي جاءت بعد يوم واحد من عزل البشير.



وأبرزت قناة "سكاي نيوز" اللقاء بعناونها : السيسي والبرهان يتفقان على "دعم الإرادة الحرة" لشعب السودان.



وقالت إن الرئيس السيسي، والفريق أول البرهان اتفقا على أولوية دعم "الإرادة الحرة" للشعب السوداني واختياراته، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة المصرية القاهرة.



من جانبها، عنونت قناة "روسيا اليوم": السيسي ورئيس المجلس العسكري السوداني يوقعان اتفاقية لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب.



وأبرزت القناة أن الرئيس السيسي ورئيس المجلس العسكري السوداني وقعا اتفاقية لضبط الحدود بين البلدين ومكافحة الإرهاب.



أما قناة "العربية" الإخبارية، فاهتمت بزيارة البرهان للقاهرة عبر مراسليها ونشراتها الإخبارية، وعنونت: "البرهان يلتقي السيسي.. ويؤكد البقاء بتحالف دعم الشرعية".



ونقلت عن مراسلتها بالقاهرة أن رئيس المجلس الانتقالي السوداني بدأ السبت، مباحثات ثنائية مع الرئيس السيسي، في القاهرة.



وأبرزت كلمات الرئيس السيسي التي قال فيها : "إننا كدول جوار للسودان نتطلع لتقديم العون والمؤازرة لشعبه"، معتبرا أن "الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم عبر حوار شامل".



أما "الحرة" الأمريكية فأبرزت الزيارة على مدار نشراتها الإخبارية ومراسليها وتحت عنوان "البرهان يجري محادثات مع السيسي"، لفتت القناة إلى أن الزيارة التي قام بها رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان للقاهرة هي أول زيارة له خارج بلاده منذ توليه منصبه.



وقالت إنه فور وصوله إلى العاصمة القاهرة، استقبله الرئيس السيسي بقصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة شرقي القاهرة، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.



وعنونت "سى أن أن": "في أول زيارة له منذ عزل البشير.. البرهان يحل ضيفا على السيسي في مصر".



وأشارت القناة إلى الاستقبال الحافل الذي تم من قبل الرئيس السيسي، لرئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني بقصر الاتحادية.



وقالت إن الطرفين توافقا في الاجتماع الذي جمعهما، على دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته.



وأشارت إلى أن زيارة البرهان تأتي، بعد يومين من زيارة نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان (حميدتي) والتي التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



واستقبل الرئيس السيسي مساء اليوم بقصر الاتحادية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وذلك بحضور كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، حيث تم عقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة تلتها جلسة مباحثات موسعة.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بالفريق أول عبد الفتاح البرهان بالقاهرة في أول زيارة خارجية له، مؤكدًا أن ذلك يعكس الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.



وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار إلى متابعته الحثيثة عن كثب لجميع التطورات والتفاعلات الراهنة على الساحة السودانية، مؤكدًا دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها للإرادة الحرة ولخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومعربًا عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيدًا عن التدخلات الخارجية.



من جانبه؛ أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، مشيدًا بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومثمنًا الدعم المصري غير المحدود لصالح الشعب السوداني وخياراته وللحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به.

