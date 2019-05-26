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رياضة

سيد عبدالحفيظ لـ اتحاد الكرة: الموسم استثنائي على الأهلي فقط

الأحد 26/مايو/2019 - 01:06 ص
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
نور عادل
وجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة للفريق الأول بالنادي الأهلي تساؤلا الي اتحاد الكرة المصري بشأن الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

وقال سيد عبدالحفيظ خلال برنامج الماتش المذاع عبر فضائية صدى البلد، إن هل الموسم الحالي هو استثنائي على الأهلي فقط.

وأضاف: "الأهلي خاض 23 مباراة ‏أفريقية وعربية بين المباريات المحلية، وهو نفس العدد الذي خاضه الزمالك بين مبارياته".‏

وأكمل: "كيف سيقوم اتحاد الكرة بفتح القيد الاستثنائي لأفريقيا، ولم يتحرك في نفس الموقف منذ موسمين مع الأهلي، ‏خطاب كاف بشأن تعليمات القيد لم يصلنا حتى الآن بشكل رسمي وهذا أمر كارثي".‏

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