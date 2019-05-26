جماهير الزمالك تطرح أغنية جديدة قبل نهائي الكونفدرالية

أطلقت جماهير الزمالك ممثلة في "وايت نايتس" أغنية جديدة عبر صفحتهم على "فيسبوك"، قبل لقاء فريقهم مع نهضة بركان المغربي ضمن إياب نهائي الكونفدرالية.



وحملت الأغنية كلمات تحفيزية منها : "أميرة سمراء معروفة من سنين فارسها الأبيض رافع راية الخطين".



كما ضمت الأغنية: "زمالك هو الفارس الأبيض هيغزو القارة وعلى الوضع يتمرد يفضل المرعب مهما يغيب او يمرض".



يذكر أن الزمالك يواجه مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب "برج العرب" نهضة بركان بحضور 60 ألف متفرج من جماهير القلعة البيضاء.



