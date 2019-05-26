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منوعات

روح الآلهة.. سر احتفال جوجل بأكبر إنجاز تاريخي في العصر الحديث

الأحد 26/مايو/2019 - 03:43 ص
صدى البلد
مريم صليب
احتفل محرك البحث الشهير "جوجل" بالذكرى 65 لاكتشاف سفينة خوفو "مركب الشمس" وحدث صورة صفحته الرئيسية، وأصبحت على هيئة سفينة خوفو، مما أثار الحيرة عند البعض والسؤال عن سبب وضع تلك الصورة.

يعود السبب الرئيسي في الاحتفال بذكرى اكتشاف سفينة خوفو، لكونها تعتبر إحدى أقدم السفن في العالم، واستخدمها قدماء المصريين في الذهاب لإستعادة الحياة من الأماكن المقدسة، وأطلقوا عليها اسم سفن روح الآلهة، وتسمى أيضا مركب الشمس.

يرجع اكتشاف سفينة خوفو إلى يوم 26 مايو عام 1954 بواسطة العالم الأثري المصري كمال الملاخ، عند قاعدة الهرم خوفو الأكبر الجنوبية.

واكتشف الملاخ السفينة داخل حفرتين مسقوفتين عند قاعدة الهرم الأكبر الجنوبية، حيث ظهر في قاع إحدى الحفرتين سفينة مفككة متقنة النحت مصنوعة من خشب الأرز، مكتملة أجزائها وتحتوي على خمسة أزواج من المجاديف ومقصورة واثنين من زعانف التوجيه، ويبلغ عدد القطع المكونة للسفينة 1224 قطعة.

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