البرنسيسة بيسة الحلقة 20.. مى عز الدين ترفض شبكة أمير المصرى الـ سوليتير

شهد الحلقة الـ 20 من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، انتهاء الاحتفال بخطوبة بيسة" – مى عز الدين و"كاظم"، وتغادر "شويكا" – بوسى – الحارة وتترك ابنها مع "مرعى" حجاج عبد العظيم، و"بيسة" – مى عز الدين - ، ويأخذ كاظم بيسة من الكوافير ويجدها لا ترتدى فستانا وعندما يقدم لها خاتمي سوليتير تعترض بيسة وتريد ذهبا ويصطحبهما مرعى إلى محل الجواهرجى بالتاكسى.



تصطحب بيسة كاظم الى استديو التصوير لالتقاط صور الخطوبة وارتدت فستانا أحمر، وبعد ذهاب بيسة الى المدرسة تخبر كل المدرسين فى المدرسة بخطوبتها على كاظم وسط ذهول الجميع وتوزع عليهم الحلويات كما يتم ازالة الحواجز التى تقسم المدرسة، وفى نهاية اليوم تعاتب بيسة كاظم أنه لم يحضر لها حلاوة المولد احتفالا بالمولد النبوى.



مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.