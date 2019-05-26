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فن

مسلسل أبو جبل الحلقة 20 .. هروب مصطفى شعبان وحمل عائشة بن أحمد

الأحد 26/مايو/2019 - 04:06 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
شهدت الحلقة 20 من مسلسل ابو جبل تطور جديد في الأحداث حيث بدأت بإلقاء القبض على حسن أبو جبل "مصطفى شعبان" بتهمة حرق منزله وقتل أطفاله، والتدبير لسرقة الـ30 مليون جنيه.

وبتفتيش شركة حسن، وجدت الشرطة الـ30 مليون جنيه، وأكد الضابط عماد أن كل الأدلة ضده والتهمة مثبتة عليه.

حسن تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه للإغماء بعد أن وجدت الشرطة الأموال فى شركته، وثبوت التهمة عليه.

وفى تطور للأحداث، هرب حسن من المستشفى بمساعدة عطية ابن منطقته، وذهب للاختباء فى منطقة "القلعة".

وانهارت مريم "عائشة بن أحمد"، فور سماعها خبر القبض على زوجها، وبعد الكشف عليها، أكد الطبيب أن حالتها أن حالتها الصحية غير جيدة خصوصا أنها حامل، وهو الخبر الذى نزل كالصاعقة على عائلتها.

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