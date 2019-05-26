ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

بسبب سوسن بدر.. مسلسل هوجان يتصدر تويتر

الأحد 26/مايو/2019 - 10:04 ص
سوسن بدر و محمد امام
سوسن بدر و محمد امام
شروق ابراهيم
بعد الظهور المفاجئ للفنانة سوسن بدر ضمن أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل هوجان للفنان محمد إمام، تصدر المسلسل لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وأعرب رواد تويتر عن إعجابهم بأداء سوسن بدر التي تجسد دور عرافة، قائلين: "المشهد دا من احلى المشاهد في رمضان السنه دي ابداع بجد سوسن بدر بمشهد صغير تدل انها من أفضل الممثلات في جيلها دا لو مكنش الأفضل ومحمد إمام مقدم مجهود كبير جدا".

وعلق آخرون: "مشهد زي ده مش اي حد يعمله خصوصا قدام واحده عبقريه تميثل زي سوسن بدر".

وتدور أحداث المسلسل حول الشاب هوجان ذو القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارس شخصي له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ترشيحاتنا

التخلي عن الكافيين.. 4 حلول بسيطة لحل أزمة العرق في الصيف

في لقطة فريدة.. السفير البريطاني في السودان إماما لصلاة المغرب.. صور

السفير محمد نصر: السوق الإفريقية بديل جيد للخليج أمام العمالة المصرية

امتحانات اولى ثانوي .. غرفة العمليات تتابع سير امتحان الرياضيات بجميع اللجان

يسعى لتقسيم البلاد.. حفتر يوجه اتهامات خطيرة لمبعوث الأمم المتحدة بـ ليبيا

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس