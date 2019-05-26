بسبب سوسن بدر.. مسلسل هوجان يتصدر تويتر

بعد الظهور المفاجئ للفنانة سوسن بدر ضمن أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل هوجان للفنان محمد إمام، تصدر المسلسل لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.



وأعرب رواد تويتر عن إعجابهم بأداء سوسن بدر التي تجسد دور عرافة، قائلين: "المشهد دا من احلى المشاهد في رمضان السنه دي ابداع بجد سوسن بدر بمشهد صغير تدل انها من أفضل الممثلات في جيلها دا لو مكنش الأفضل ومحمد إمام مقدم مجهود كبير جدا".



وعلق آخرون: "مشهد زي ده مش اي حد يعمله خصوصا قدام واحده عبقريه تميثل زي سوسن بدر".



وتدور أحداث المسلسل حول الشاب هوجان ذو القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارس شخصي له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.



