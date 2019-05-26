عصابة الدائري.. كشف غموض سرقة جيولوجي بالإكراه فى البساتين

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط مرتكبى واقعة سرقة جيولوجى بشركة بترول بالإكراه في البساتين.



تبلغ للمقدم على فيصل رئيس مباحث البساتين، من جيولوجى بشركة بترول في التجمع الخامس - سن 36 - من المقطم قرر بأنه عقب استقلاله ميكروباص يستقله خمسة أشخاص من أعلى الطريق الدائرى متوجها لمدينة بدر، فوجئ بقيام مستقلى السيارة بتهديده بأسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم واستولوا على حقيبة يده وبداخلها (15600 جنيه، 2000 دولار ) وأجبروه على النزول من السيارة ولاذوا بالفرار.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكابها ملك ( سائق - سن 37 - مقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه فى قضية مشاجرة ) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع ( بائع ، عاطل ، طباخ ، كهربائى – لهم معلومات جنائية مسجلة ) تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهم مبلغ مالى قدره ( 19600 جنيه).



واعترفوا بارتكاب الواقعة وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة، وأضافوا بقيامهم بتغيير المبلغ المستولى عليه من الدولارات للعملة المصرية من أحد مكاتب الصرافة وإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية وتعاطى المواد المخدرة.