ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

عصابة الدائري.. كشف غموض سرقة جيولوجي بالإكراه فى البساتين

الأحد 26/مايو/2019 - 12:04 م
كلبش
كلبش
كتب محمد صبرى
تمكنت مباحث القاهرة من ضبط مرتكبى واقعة سرقة جيولوجى بشركة بترول بالإكراه في البساتين.

تبلغ للمقدم على فيصل رئيس مباحث البساتين، من جيولوجى بشركة بترول في التجمع الخامس - سن 36 - من المقطم قرر بأنه عقب استقلاله ميكروباص يستقله خمسة أشخاص من أعلى الطريق الدائرى متوجها لمدينة بدر، فوجئ بقيام مستقلى السيارة بتهديده بأسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم واستولوا على حقيبة يده وبداخلها (15600 جنيه، 2000 دولار ) وأجبروه على النزول من السيارة ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكابها ملك ( سائق - سن 37 - مقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه فى قضية مشاجرة ) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع ( بائع ، عاطل ، طباخ ، كهربائى – لهم معلومات جنائية مسجلة ) تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهم مبلغ مالى قدره ( 19600 جنيه).

واعترفوا بارتكاب الواقعة وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة، وأضافوا بقيامهم بتغيير المبلغ المستولى عليه من الدولارات للعملة المصرية من أحد مكاتب الصرافة وإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية وتعاطى المواد المخدرة.

ترشيحاتنا

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

أصبحت رجل البيت.. امرأة تضرب زوجها على وجهه 52 مرة أمام الناس

سد النهضة.. نصر الدين يكشف خطط إسرائيل الخبيثة لاستغلال إفريقيا ضد مصالح مصر

خبر أبيض.. ممدوح عباس يوجه رسالة للزمالك قبل مواجهة بركان

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

ممثل مصر.. أحمد شوبير يوجه رسالة للزمالك قبل نهائى الكونفدرالية

ads

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

شاهد.. أبناء فايزة كامل في ذكرى وفاتها.. نوستالجيا

مضاد حيوى طبيعي يخلص الجسم من السموم.. 10 فوائد لتناول هذا المشروب على الإفطار

عن طريق فيسبوك.. شاب يكتشف خيانة زوجته بعد 8 سنوات زواج

شاهد.. بادعيلكوا يارب كلكوا تيجوا هنا.. بسمة وهبة تنشر فيديو من أمام الكعبة

ممثل مصر.. أحمد شوبير يوجه رسالة للزمالك قبل نهائى الكونفدرالية

تايم سبورت .. تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

شاهد.. عمرو دياب مع نجل غنوة في كواليس زي الشمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس