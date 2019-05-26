مقامة من رئيس الزمالك.. رفض دعوى وقف برنامج رامز في الشلال

قضت محكمة القضاء الادارى، بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك المطالبة بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف برنامج «رامز في الشلال» المذاع على قناة MBC مصر، لانتفاء القرار الإداري وألزمته المصروفات.





وذكرت الدعوى، أن الاستمرار في إذاعة برنامج رامز جلال الجديد يعد خللا إعلاميا وليس عملاً إبداعياً على الإطلاق كما يعتبر إذاعته تضليلا إعلاميا وهو ما يعاقب عليه القانون لكونه يتعارض مع القيم والمبادئ وفق نص الدعوى.



