خبير: التوقيت الصيفي له فائدة في ترشيد الطاقة

أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة، أن التوقيت الصيفي له فائدة في ترشيد الطاقة، وأن الحكومة طوال السنوات الماضية كانت تطبّق ذلك، مشيرًا إلى وجود ساعة ذروة لاستهلاك الطاقة.



وأضاف خبير الطاقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه محمد جوهر وأحمد دياب، أن تقديم الساعة يوفّر كميات كبيرة من الغاز، وأن إحصائيات الحكومة كشفت عن وجود وفرة كبيرة في الطاقة نتيجة فارق التوقيت.



ونصح المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أنه من الأفضل ضبط التكييف على درجة 24 بدلًا من 19، مع فصل الأجهزة في حال السفر لأكثر من يوم، لترشيد الطاقة.



ولفت إلى أن هناك منشورات وحملات إعلامية كثيرة تقدّم للمواطنين نصائح لتقليل استخدام الطاقة، والطرق التي يتم من خلالها الحفاظ عليها.