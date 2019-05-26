في أول حكم من نوعه.. إعدام 3 فرنسيين من أعضاء داعش بالعراق

قضت محكمة في العراق على ثلاثة فرنسيين بالإعدام بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة داعش الإرهابية.



وفي وقت سابق، قالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جانين هينس بلاشارت، إن جيلًا جديدًا من مقاتلي داعش قد ينشأ في العراق إذا لم تتم إدارة قضية عودة الإرهابيين من سوريا بشكل مناسب.



وتم القبض على كيفن جونوت، وليونارد لوبيز وسليم ماشو في سوريا من قبل مجموعة تدعمها الولايات المتحدة تقاتل الإرهابيين.



ويعتبر الثلاثة المعتقلين هم أول أعضاء داعش الفرنسيين الذين يتلقون أحكام الإعدام في العراق، حيث تم نقلهم إلى المحكمة.



في عام 2014، استولى داعش على مساحات شاسعة من العراق. في نهاية عام 2017، وأعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر عبادي انتهاء حرب البلاد ضد الجماعة الإرهابية في الوقت الذي أعادت فيه القوات العراقية السيطرة الكاملة على حدود البلاد مع سوريا.