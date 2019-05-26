ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

في أول حكم من نوعه.. إعدام 3 فرنسيين من أعضاء داعش بالعراق

الأحد 26/مايو/2019 - 01:34 م
جنود عراقيون يقفون
جنود عراقيون يقفون للحراسة بالقرب من الحدود العراقية السورية
على صالح
قضت محكمة في العراق على ثلاثة فرنسيين بالإعدام بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة داعش الإرهابية.

وفي وقت سابق، قالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جانين هينس بلاشارت، إن جيلًا جديدًا من مقاتلي داعش قد ينشأ في العراق إذا لم تتم إدارة قضية عودة الإرهابيين من سوريا بشكل مناسب.

وتم القبض على كيفن جونوت، وليونارد لوبيز وسليم ماشو في سوريا من قبل مجموعة تدعمها الولايات المتحدة تقاتل الإرهابيين.

ويعتبر الثلاثة المعتقلين هم أول أعضاء داعش الفرنسيين الذين يتلقون أحكام الإعدام في العراق، حيث تم نقلهم إلى المحكمة.

في عام 2014، استولى داعش على مساحات شاسعة من العراق. في نهاية عام 2017، وأعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر عبادي انتهاء حرب البلاد ضد الجماعة الإرهابية في الوقت الذي أعادت فيه القوات العراقية السيطرة الكاملة على حدود البلاد مع سوريا.

ترشيحاتنا

قبل نهائي دوري الأبطال .. ليفربول لـ محمد صلاح: تقدر تطير من غير جناحات

غربلوهم بالآلي.. سقوط 5 متهمين بقتل اثنين من أبناء عمومتهم بسوهاج

بالبيض والحجارة.. تلاميذ ابتدائية يعتدون على مراقبتهم في الشارع.. فيديو

تايم سبورت .. تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

قانون باترويت ليس الحل.. نصري يكشف أسباب صعوبة إدراج الإخوان كجماعة إرهابية في أمريكا

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

ads

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

بعد عودته إلى مصر.. حقيقة مشاركة فرجاني ساسي مع الزمالك في نهائي إفريقيا

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

شاهد.. أبناء فايزة كمال في ذكرى وفاتها.. نوستالجيا

عن طريق فيسبوك.. شاب يكتشف خيانة زوجته بعد 8 سنوات زواج

غربلوهم بالآلي.. سقوط 5 متهمين بقتل اثنين من أبناء عمومتهم بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين