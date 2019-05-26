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تعليم

الكرم وصل الدقهلية.. أهالى قرية ينظمون إفطارا جماعيا لطلاب الأزهر

الأحد 26/مايو/2019 - 02:47 م
إفطار جماعي لطلاب
إفطار جماعي لطلاب الأزهر بتفهنا الأشراف
محمد شحتة
نظم أهالى قرية تفهنا الأشراف، بمحافظة الدقهلية، حفل إفطار جماعي لطلاب جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف، بمسجد الأربعين داخل القرية.

تجمع طلاب جامعة الأزهر للصلاة في مسجد الأربعين بعدها قاموا بتناول وجبة الإفطار التى أعدها أهالى القرية من أجود أنواع الطعام، تقديرا لطلبة الأزهر الشريف الذين يحملون رسالة العلم والعلماء وينشرون صحيح الدين.

عبر الطلاب عن سعادتهم بهذا الإفطار الجماعي الذي جمعهم وزملائهم وكذلك جمعهم بأهل القرية للتعرف عليهم.

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