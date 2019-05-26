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تطهير شبكة صرف صحي درب النافع وحرازة بالفيوم

الأحد 26/مايو/2019 - 06:29 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
قام فريق الشبكات والغواصين بتطهير شبكة صرف صحى درب النافع وحرازة وسط مدينة الفيوم بناء على توجيهات وتعليمات اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم .

أكد اللواء هشام درة رئيس الشركة أنه جارى تنفيذ وعمل الصيانات الوقائية لخطوط وشبكات الصرف الصحي حتى لا تحدث هناك اى انسدادات أو طفوحات مفاجئة حيث تم تسليك ، وتطهير الشبكة بالكامل بمنطقة النافع وحرازة من الرواسب والعوالق التى تعوق تدفق المياه داخل الخطوط.

وطالب رئيس مجلس الإدارة المواطنين بضرورة المحافظة على شبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء القمامة والمواد الصلبة داخل غرف التفتيش أو دورات المياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى لأنها ملكية عامة للجميع ويجب علينا المحافظة عليها.

تطهير شبكة صرف صحي درب النافع وحرازة بالفيوم
تطهير شبكة صرف صحي درب النافع وحرازة بالفيوم
تطهير شبكة صرف صحي درب النافع وحرازة بالفيوم

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