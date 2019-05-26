قادما من أسوان .. رصد سرب من الجراد بـ منطقة درب الأربعين في الوادي الجديد

أعلن مدير عام قاعدة الجراد بمحافظة الوادي الجديد، المهندس إياد معاذ، مساء اليوم الأحد، عن رصد ظهور سرب من الجراد الصحراوي، في مناطق متفرقة بمركز باريس وقرى درب الأربعين.



وأكد إياد، في بيان ان ظهور سرب من الجراد تتراوح كثافته من متوسط إلى خفيف، في مناطق بئر 7 و8 بمدينة باريس، والقرى (1-2-3-4) بدرب الأربعين جنوب مدينة باريس، قادمًا من من منطقة أبو سمبل بأسوان، وغرب بحيرة ناصر.



وأضاف أن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، رفع درجة الطوارئ بالجهات المعنية، وشكل لجنتين الأولى لتوفير جميع احتياجات المقاومة للجراد، والثانية لفحص المناطق التي شهدت ظهور الحشرة، وإعداد تقرير بها.



وأوضح مدير قاعدة الجراد بالوادي الجديد، أن اللجنة الأولى زارت قاعدة الجراد بالخارجة، ووفرت بالتنسيق مع المحافظ، ووزير الزراعة، واحتياجات القاعدة من مبيدات للمقاومة ووقود لازم لفرق المقاومة، والتي جري تسييرها فورا لمناطق الإصابة على أن يجري القضاء على سرب الجراد خلال 48 ساعة من الآن.



وأشار إلى أن اللجنة الثانية مكونة من مدير قاعدة الجراد بالمحافظة، ويوسف محمد مرزوق، رئيس مركز باريس، وسمير عبد اللطيف، مدير إدارة باريس الزراعية، وزارت مناطق الإصابة فجر اليوم، لإعداد تقرير مفصل، وعرضه على محافظ الإقليم، والذي وفر جميع وسائل المقاومة للقضاء على الحشرة قبل انتقالها لمناطق أخرى بزمام الوادي الجديد.