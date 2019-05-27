احذري من التخلص منها.. فوائد مذهلة لنواة التمر

تجهل العديد من النساء وبالأخص فى شهر رمضان فوائد نواة التمر ويقومن بالتخلص منها وإلقائها كفضلات، ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء اكتشفى ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر.



أكد الدكتور " عبد الرحمن شمس " على أن نواة التمر تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف لاحتوائها على مضادات الأكسدة.



وأوضح أن نواة التمر تساعد في تسهيل عملية الهضم وحركة الأمعاء، لاحتوائها على الألياف، بالإضافة إلى أنها تصنف ضمن الأطعمة التي تعمل كمضادات للأمراض المزمنة.



وأفاد بأنها تعمل على علاج فروة الرأس وتطهيرها من الجراثيم والبكتيريا، إضافةً إلى معالجتها لقشرة الرأس وبثور الوجه.



وتابع بأنه من الممكن الاستفادة من نواة التمر عن طريق سحقها وإضافتها للعصائر والمأكولات، أو نقعها 24 ساعة ثم طحنها وإضافتها للطعام، أما ما يخص الشعر من الممكن طحنها وإضافتها لزيوت الشعر.